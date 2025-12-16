Пассажирка такси отказалась платить и распылила перцовый баллончик в лицо водителю на улице Руставели

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 3 июня, около 18:00, в Калининском районе Петербурга произошёл конфликт между водителем такси и его пассажирами. Как сообщили в полиции, 35-летний таксист доставил пару – мужчину и женщину – к дому №52 по улице Руставели. Когда водитель попросил оплатить оказанную услугу, пассажиры вышли из автомобиля и попытались скрыться, не заплатив. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, попытка задержать их привела к столкновению.

На фоне возникшего спора женщина применила против водителя перцовый баллончик, а также нанесла ему несколько ударов. В результате нападения мужчина получил ушибы и ссадины, из-за чего был вынужден обратиться за помощью в травмпункт. После этого нападавшие скрылись во дворе дома.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям уже 4 июня в 00:30 подозреваемая была задержана у дома №15, корпус 1 по улице Ушинского. Задержанной оказалась 39-летняя неработающая местная жительница. В отношении неё составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV