Пьяная женщина укусила полицейского в Приозерском районе

Следственный отдел по городу Приозерску СУ СК РФ по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в применении насилия к представителю власти.

По данным следствия, инцидент произошёл 24 апреля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина во время личного досмотра укусила сотрудника ОМВД России по Приозерскому району за руку. Действия обвиняемой квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ. Несмотря на то что телесные повреждения не представляли угрозы для жизни и здоровья, они были нанесены сотруднику полиции при исполнении им должностных обязанностей.

Собрав достаточную доказательственную базу, следователи утвердили обвинительное заключение и направили материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения.

