В Петербурге будут судить мужчину за выброс опасных химических отходов во дворы жилых домов

В Петербурге передано в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обращении с экологически опасными отходами. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.
Как установило следствие, в июне 2025 года мужчина оставил во дворах жилых домов на проспектах Ударников и Передовиков 11 пластиковых канистр с химическими веществами. Экспертиза подтвердила, что содержимое ёмкостей представляло собой отходы I–V классов опасности.
Подобные действия создали прямую угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде. Обнаруженные химикаты были своевременно изъяты и утилизированы сотрудниками экологической аварийной службы. Дело возбуждено по статье 247 УК РФ.
Фото: Piter.TV
