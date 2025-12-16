В Петербурге будут судить мужчину за выброс опасных химических отходов во дворы жилых домов

Экспертиза подтвердила, что содержимое ёмкостей представляло собой отходы I–V классов опасности.

В Петербурге передано в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обращении с экологически опасными отходами. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Как установило следствие, в июне 2025 года мужчина оставил во дворах жилых домов на проспектах Ударников и Передовиков 11 пластиковых канистр с химическими веществами. Экспертиза подтвердила, что содержимое ёмкостей представляло собой отходы I–V классов опасности.

Подобные действия создали прямую угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде. Обнаруженные химикаты были своевременно изъяты и утилизированы сотрудниками экологической аварийной службы. Дело возбуждено по статье 247 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что иностранке аннулировали ВНЖ в Петербурге из-за поездки в гости.

Фото: Piter.TV