  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Репино на реабилитацию привезли еще одну нерпу с Ладоги
Сегодня, 15:13
191
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Репино на реабилитацию привезли еще одну нерпу с Ладоги

0 0

Люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге.

Туристы спасли еще одну нерпу, которая находилась на берегу Ладоги около поселка Сорола Лахденпохского района. Люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге, сообщили 28 мая в Фонде друзей балтийской нерпы. 

Автомобиль из Петербурга нерпочка ожидала в яме: ее положили туда, чтобы она не убежала и не потерялась. Спасенную также поливали из чайника для охлаждения перед транспортировкой. Пациентку доставили в поселок Репино на реабилитацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что недавно за два дня спасли пять ладожских кольчатых нерп. Одним из самых тяжелых стал самец примерно двух месяцев, обнаруженный на Васильевском острове. У него диагностированы энтерит, гельминтная инвазия и поражение вшами.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: нерпа, репино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии