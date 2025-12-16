В Репино на реабилитацию привезли еще одну нерпу с Ладоги

Туристы спасли еще одну нерпу, которая находилась на берегу Ладоги около поселка Сорола Лахденпохского района. Люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге, сообщили 28 мая в Фонде друзей балтийской нерпы.

Автомобиль из Петербурга нерпочка ожидала в яме: ее положили туда, чтобы она не убежала и не потерялась. Спасенную также поливали из чайника для охлаждения перед транспортировкой. Пациентку доставили в поселок Репино на реабилитацию.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно за два дня спасли пять ладожских кольчатых нерп. Одним из самых тяжелых стал самец примерно двух месяцев, обнаруженный на Васильевском острове. У него диагностированы энтерит, гельминтная инвазия и поражение вшами.

