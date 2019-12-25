В выходные на реабилитацию в Репино были отправлены пять нерп
Сегодня, 15:55
Состояние всех малышей оценивается как тяжелое.

В Фонд друзей балтийский нерпы, который расположен в поселке Репино, за два дня были доставлены пять ладожских кольчатых нерп. Суббота и воскресенье выдались напряженными для сотрудников, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 18 мая. 

Одним из самых тяжелых стал самец примерно двух месяцев, обнаруженный на Васильевском острове. У него диагностированы энтерит, гельминтная инвазия и поражение вшами. Состояние детеныша оценили как критическое: дефицит массы тела превышает 60% от нормы для этого возраста. Еще одного нерпенка нашли в Шлиссельбурге. При весе в 4,5 килограмма он соответствует параметрам новорожденного, хотя малыш – ровесник первого. У животного также выявлены гельминты и тюленьи вши. Оставшиеся три пациента поступили из Приозерского района Ленинградской области, их состояние тоже тяжелое. 

Таким образом, сейчас в Репино проходят реабилитацию 18 ладожских нерп и пять серых тюленей. 

Фото: пресс-служба петербургского "Водоканала" 

