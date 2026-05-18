В аэропорту Пулково подробнее рассказали о будущей биометрии

Биометрию можно сдать уже сегодня: тестовые перелеты стартуют летом в Москву.

В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" петербургский аэропорт Пулково и "Центр биометрических технологий" представят технологию прохода на рейс по биометрии. Воздушная гавань Северной столицы станет первой в стране, где внедряются подобные сервисы. Биометрию можно сдать уже сегодня: тестовые перелеты стартуют летом в Москву.

Пулково – первый аэропорт России, который последовательно реализует стратегию автоматизации и роботизации. Один из важнейших этапов – внедрение биометрии совместно с нашими партнерами – Центром биометрических технологий и компанией "Аэрофлот". Леонид Сергеев, генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Видео: пресс-служба Пулково