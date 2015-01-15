Самолет из Москвы не мог приземлиться в Пулково

Самолет авиакомпании "Победа" из Москвы не мог приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в связи с опасностью БПЛА днем 13 мая. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

Воздушная гавань приостанавливала прием и отправку рейсов. По этой причине борт Boeing 737 совершил посадку с задержкой. К настоящему времени все ограничения сняты, сообщили в Росавиации в 14:11.

Ранее мы рассказывали о том, что 8 мая в аэропорту Пулково задерживались рейсы на юг России. Были организованы выдача воды и питания и размещение в гостиницах. В тот день беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

