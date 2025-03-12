Пулково работает в особом режиме на фоне угрозы БПЛА

Международный аэропорт Пулково сообщает о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим воздушная гавань Петербурга продолжает принимать и отправлять рейсы только по согласованию с компетентными органами.

Как пояснили представители аэропорта, все принятые меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров и экипажей. В расписании возможны оперативные изменения: отдельные рейсы могут быть задержаны или перенесены на другое время.

Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее проверять актуальный статус своего рейса с помощью онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково 9 мая выполнил 53 рейса в южном направлении.

