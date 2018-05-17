Пулково 9 мая выполнит 53 рейса в южном направлении

В Минтрансе отметили, что авиасообщение с регионами Юга России идёт в штатном режиме.

Петербургский аэропорт Пулково 9 мая обеспечивает обслуживание 53 рейсов в южном направлении. Как сообщили в пресс-службе "Воздушных Ворот Северной столицы" (ВВСС), 26 рейсов запланированы на вылет, 27 — на прибытие. Регулярное авиасообщение поддерживается по двум направлениям.

В Министерстве транспорта РФ добавили, что полёты на юге страны проходят в штатном режиме:

К настоящему времени с начала суток 9 мая в/из аэропортов Юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 — на прилёт).

В южных аэропортах увеличивают ёмкости и вводят более вместительные воздушные суда, включая широкофюзеляжные. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны оценивается как штатная, пассажирам оказывают все услуги по федеральным авиационным правилам.

Перед выездом в аэропорт пассажирам рекомендуется проверять статус рейса через онлайн-табло и уточнять информацию в контакт-центрах авиакомпаний. Оперштаб на базе Минтранса продолжает круглосуточную работу.

