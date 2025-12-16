Минтранс: какими будут комнаты матери и ребенка по единому стандарту

Речь о зонах на объектах транспортной инфраструктуры.

Раньше для разных видов транспорта действовали разные требования. Теперь подход будет единым. Подробнее об изменениях рассказали в Минтрансе России.

Так, 189 аэропортов в стране оснащены комнатами матери и ребенка, в том числе, в Екатеринбурге, Хабаровске и Москве. Также такие пространства функционируют на 306 железнодорожных вокзалах. Согласно новым правилам, внутри такого уголка должны быть зоны для ухода за детьми разных возрастов: места для пеленания и кормления, семейный туалет, игровая и возможность приобрести средства детской гигиены.

Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами: от проекта до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров. Нововведения учитывают и пассажиропоток. Например, при базовом уровне будет предоставлена кабина с пеленальным столиком и возможность приобрести средства гигиены. А на больших транспортных узлах уже будут оборудованные комнаты с зонами пеленания, кормления и отдыха, а также отдельными игровыми.

