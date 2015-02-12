В конце мая "Победа" запустит прямые авиарейсы из Петербурга в Нальчик

С 29 мая 2026 года авиакомпания "Победа" начнёт выполнять прямые регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Нальчик.

Полёты по этому маршруту будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент "Победа" является единственным авиаперевозчиком, выполняющим прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком. Расписание и покупка билетов доступны на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

