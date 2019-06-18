Психолог Ланг: увеличение отпуска до 35 дней может навредить семье и карьере

Депутат Государственной Думы РФ Николай Новичков высказал мнение о необходимости увеличения стандартной продолжительности ежегодного отпуска на одну неделю, предложив поднять его с 28 до 35 дней. По его мнению, такая мера позволит работающим россиянам лучше отдыхать и предотвратит профессиональное выгорание.

Тем не менее, семейный психолог Сергей Ланг в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" выразил сомнения в целесообразности такого шага. Он отметил, что для того, чтобы отдыхать, людям необходимо больше денег, и логичнее было бы сначала задуматься о повышении зарплат, а уже потом увеличивать отпуска.

Ланг также указал на возможные негативные последствия для сотрудников. По его словам, длительное отсутствие одного работника может привести к увеличению нагрузки на его коллег, что вызовет стресс и недовольство. Кроме того, он подчеркнул, что долгий отпуск может стать психологической проблемой для самого отдыхающего, так как по возвращении на работу потребуется время для адаптации. Психолог также отметил, что длительный отпуск может негативно сказаться на семейных отношениях. Если один из членов семьи уходит в отпуск, а другому не удается, это может вызвать обиды и конфликты.

В завершение Ланг выразил уверенность в том, что продолжительный отпуск не предотвратит профессиональное выгорание, так как это накопительный эффект. Он считает, что для борьбы с выгоранием необходимо регулярно снижать нагрузку в будние дни, а не полагаться на длительный отпуск.

