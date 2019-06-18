Археолог Бутягин направил средства на спасение жизней онкобольных

На прошлой неделе адвокаты российского археолога Александра Бутягина получили окончательное решение министра юстиции Польши об отказе в его экстрадиции на Украину. Этот вердикт является окончательным и не подлежит обжалованию.

Решение было принято 28 апреля, в день, когда Бутягин был освобожден в рамках обмена на границе с Белоруссией. Адвокат археолога Адам Доманьски отметил, что защита приняла рискованное решение ускорить процесс, передав дело напрямую министру юстиции, что исключило возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

После завершения всех судебных процедур Бутягин решил не возвращать изъятую технику через суд, чтобы избежать дополнительных расходов. Оставшиеся средства на его европейском счете в размере 17 992 евро были переданы в благотворительный фонд AdVita, который помогает онкобольным.

Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года по запросу Украины, где ему грозило до 10 лет тюремного заключения по обвинениям в якобы незаконных раскопках в Крыму.

