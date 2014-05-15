Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вернулся в Россию из Польши

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был возвращен в Россию из Польши в результате международного обмена. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, ученого обменяли на офицера молдавской спецслужбы, прибывшего в страну по поддельным документам с целью ведения разведки.

Операция по возвращению граждан прошла по формуле "пять на пять". Помимо ученого, на родину была доставлена и супруга российского военнослужащего, который проходит службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

Переговоры о формате и времени обмена велись на протяжении нескольких месяцев между белорусским КГБ и польской разведкой. Инициатором процесса выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж