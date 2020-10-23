В России ужесточили правила провоза пауэрбанков в самолётах

Теперь к провозу разрешены только устройства с ёмкостью до 160 Вт·ч, а для более мощных батарей потребуется специальное разрешение от авиакомпании.

В России вступили в силу новые правила перевозки аккумуляторов и пауэрбанков на борту самолётов. Теперь к провозу разрешены только устройства с ёмкостью до 160 Вт·ч, а для более мощных батарей потребуется специальное разрешение от авиакомпании. Провоз аккумуляторов свыше 160 Вт·ч (например, для дронов, электросамокатов и походного оборудования) полностью запрещён.

Обычные пауэрбанки для смартфонов, наушников и других гаджетов (до 100 Вт·ч) можно брать с собой, но их количество рекомендуется уточнять у перевозчика. Аккумуляторы от 100 до 160 Вт·ч допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании.

Емкость устройств могут проверить на любом этапе: при регистрации, досмотре, у выхода на посадку или уже на борту. Кроме того, теперь запрещено заряжать пауэрбанки от бортовых розеток или USB-портов, а сами устройства должны быть выключены в течение всего полёта.

Ранее мы сообщили о том, что Аэрофлот готовится к запуску регулярных полетов в ОАЭ.

Фото: Magnific (pvproductions)