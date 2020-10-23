Видео: женщину, которая толкнула ребенка на пути в метро, отправили на принудительное лечение

Женщину, которая из-за "личной неприязни" толкнула на пути в московском метрополитене ребенка, направили на принудительное лечение. На кадрах видно, как 13-летняя девочка падает на рельсы подземки. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

В центре внимания ЧП оказалась 64-летняя женщина. На платформе станции "Таганская" она толкнула ребенка на пути. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Суд постановил, что случившееся подпадает под признаки преступления по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство".

Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством. По данным медиков, в момент преступления она могла не осознавать и не руководить своими действиями. Ее отправят на принудительное психиатрическое лечение, сейчас осужденная содержится под стражей.

Видео: Прокуратура Москвы