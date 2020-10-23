В Шушарах нашли более 160 тонн опасных отходов IV класса

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили незаконную свалку на территории ГСК "Северный". Ущерб почве превысил 4,2 миллиона рублей, а суд обязал организацию компенсировать вред.

В поселке Шушары на участке площадью 270 квадратных метров обнаружили более 160 тонн отходов четвертого класса опасности. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

По оценке ведомства, ущерб, нанесенный почве, превысил 4,2 миллиона рублей.

В Росприроднадзоре уточнили, что за территорию отвечает гаражно-строительный кооператив ГСК "Северный". Организация отказалась добровольно компенсировать причиненный вред, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд признал требования надзорного органа обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

