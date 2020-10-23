В Петербурге и Ленобласти пригородные поезда переходят на летний график

Рост числа поездов коснётся всех направлений.

С 31 мая пригородные поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), связывающие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, переходят на летнее расписание. В пресс-службе компании сообщили, что в летний период количество рейсов увеличится: на 5% по будням и на 15% по выходным, пишет "Петербургский дневник".

Рост числа поездов коснётся всех направлений. В среднем в рабочие дни будет курсировать 409,3 пары поездов, а в выходные — 379,8 пар.

Ознакомиться с новым расписанием можно на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте СЗППК и в мобильных приложениях компании.

Ранее мы сообщили о том, что "Энергетические точки" для велосипедистов заработали на Балтийском и Витебском вокзалах.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"