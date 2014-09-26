"Энергетические точки" для велосипедистов заработали на Балтийском и Витебском вокзалах

В Петербурге на Балтийском и Витебском вокзалах утром стартовала акция "На работу на велосипеде": для участников заработали специальные "Энергетические точки".
Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО "СЗППК"), с 7:50 до 9:30 сотрудники встречали велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.
Велоюбителям вручили воду, протеиновые батончики, а также блокноты и ручки.
Фото: Пресс-служба АО "СЗППК"
