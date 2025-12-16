Кержаков вошёл в тренерский штаб "Зенита" в качестве тренера вратарей

Бывший вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков пополнил тренерский штаб сине-бело-голубых. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.
В сообщении говорится, что легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в должности тренера вратарей. В клубе поздравили Михаила Кержакова с новым назначением и пожелали ему продолжения победных традиций вместе с "Зенитом".
39-летний Кержаков поставил точку в игровой карьере по окончании сезона-2025/2026. В составе "Зенита" он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл "на ноль".
Ранее Piter.TV сообщал, что столетний блокадник Владимир Колосов открыл футбольный матч в Петербурге.
Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
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