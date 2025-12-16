Кержаков вошёл в тренерский штаб "Зенита" в качестве тренера вратарей

39-летний легендарный футболист завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. За "Зенит" он провёл 138 матчей, 51 из них отыграл "на ноль". Клуб пожелал ему продолжения победных традиций.

Бывший вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков пополнил тренерский штаб сине-бело-голубых. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

В сообщении говорится, что легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в должности тренера вратарей. В клубе поздравили Михаила Кержакова с новым назначением и пожелали ему продолжения победных традиций вместе с "Зенитом".

39-летний Кержаков поставил точку в игровой карьере по окончании сезона-2025/2026. В составе "Зенита" он провёл 138 матчей во всех турнирах, 51 из которых отыграл "на ноль".

Ранее Piter.TV сообщал, что столетний блокадник Владимир Колосов открыл футбольный матч в Петербурге.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"