Столетний блокадник Владимир Колосов открыл футбольный матч в Петербурге

Он болеет за сине-бело-голубых с 1938 года и символическим ударом по мячу открыл встречу.

В это воскресенье, 10 мая, перед матчем 29-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи" на "Газпром Арене" состоялась торжественная церемония с участием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Колосова. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Владимиру Колосову в июне 2026 года исполнится сто лет. Он является участником обороны Ленинграда и награждён медалью "За оборону Ленинграда". Блокадник болеет за "Зенит" с 1938 года. После войны он продолжил службу в Советской Армии на протяжении многих лет.

В пресс-службе клуба поблагодарили ветерана:

Уважаемый Владимир Михайлович, мы благодарим Вас за мужество, силу духа и безграничную любовь к родному городу и "Зениту". Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых ярких побед любимой команды!

