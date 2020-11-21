Футболисты "Сочи" добирались до Петербурга на матч с "Зенитом" больше суток

Команда провела в дороге около 28 часов, проехав на поезде и автобусе.

Сегодня, 10 мая, на "Газпром Арене" в Петербурге состоится матч 29-го тура РПЛ, в котором "Зенит" примет "Сочи". Гости столкнулись с серьёзными логистическими трудностями: из-за ограничений в работе аэропортов на юге России футболисты "Сочи" добирались до Северной столицы около 28 часов.

Как рассказали изданию "Чемпионат" в пресс-службе ФК "Сочи", команда выехала из дома ещё вечером 8 мая. Сначала футболисты ехали на поезде до Горячего Ключа, затем почти сутки добирались на автобусе до Москвы, а в Петербург приехали на "Сапсане" только поздно вечером 9 мая. Такое решение было принято, чтобы минимизировать возможные риски и обеспечить своевременное прибытие к месту проведения игры.

Напомним, в начале мая Росавиация продлила ограничения на полёты в южные аэропорты, в том числе в аэропорт Сочи, до 12 мая. Также в ряде регионов вводились ограничения на фоне атак беспилотников.

Стоит отметить, что перед матчем команды находятся в разных турнирных ситуациях. "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 28 туров, и отчаянно борется за выживание. "Зенит" с 62 очками располагается на второй строчке, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко, и борется за золотые медали.

Ранее Piter.TV сообщал, что площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита".

Фото: Piter.TV