"Зенит" объявил об уходе защитника Арсена Адамова после трех лет в клубе

Петербургский футбольный клуб "Зенит" прекратил сотрудничество с защитником Арсеном Адамовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Адамов выступал за "Зенит" с 2022 года. За это время 26-летний футболист провел 30 матчей, завоевал четыре титула чемпиона России и два Суперкубка страны в составе петербургского клуба. Кроме того, защитник дважды отправлялся в аренду — в "Оренбург" и грозненский "Ахмат".

В клубе поблагодарили игрока за профессионализм и вклад в победы. В пресс-службе отметили, что благодарят Адамова за самоотдачу и время, проведенное вместе. "Зенит" пожелал футболисту успехов в дальнейшей карьере.

