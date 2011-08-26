МФЦ Петербурга представят проект по обслуживанию участников СВО на конкурсе

Городские многофункциональные центры заявлены в четырех номинациях, включая "Лучший проект". Опыт работы с ветеранами спецоперации представят на федеральном уровне. Для них доступны 47 услуг и 100 электронных сервисов.

В Петербурге состоялась презентация заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Лучший МФЦ России – 2025". Городские многофункциональные центры представлены в четырех номинациях: "Лучший универсальный специалист", "Лучший специалист сектора пользовательского сопровождения", "Лучшая крупная сеть МФЦ" и "Лучший проект". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В номинации "Лучший проект" МФЦ Санкт-Петербурга представили опыт работы с ветеранами специальной военной операции. В городе они могут получить не только традиционные меры поддержки, но и подать заявление на сопровождение Фонда "Защитники Отечества" в одном из 64 центров.

В петербургских МФЦ доступны 47 услуг федерального и регионального уровня, а также 100 электронных услуг в рамках жизненной ситуации "Возвращение с СВО". С февраля военнослужащие, вернувшиеся с фронта, могут оформить оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения при подаче заявления.

Также в городе работают специализированные центры для иностранных граждан. За вторую половину 2024 года два таких центра обработали более полумиллиона обращений. Петербург уже дважды становился победителем конкурса "Лучший МФЦ России": в 2022 году в номинации "Лучшая крупная региональная сеть МФЦ" и в 2023 году в номинации "Лучший проект".

