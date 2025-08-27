В Финском заливе около Кронштадта затонула лодка с тремя людьми на борту
Сегодня, 20:45
Судно получило пробоину в корпусе, после чего его унесло в сторону залива. Находившиеся на борту люди успели надеть спасательные жилеты и остались на поверхности воды. На место происшествия направились спасатели.

Недалеко от Кронштадта в Финском заливе затонула лодка, на борту которой находились три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, судно унесло в сторону залива, после чего в корпусе образовалась пробоина. Находившиеся в лодке люди успели надеть спасательные жилеты и остались на поверхности воды.

Очевидцы вызвали экстренные службы. На место происшествия направились спасатели. Дополнительные обстоятельства инцидента пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что МЧС опровергло информацию об аварии и разливе топлива в порту Приморск.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

