В Финском заливе около Кронштадта затонула лодка с тремя людьми на борту

Недалеко от Кронштадта в Финском заливе затонула лодка, на борту которой находились три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, судно унесло в сторону залива, после чего в корпусе образовалась пробоина. Находившиеся в лодке люди успели надеть спасательные жилеты и остались на поверхности воды.
Очевидцы вызвали экстренные службы. На место происшествия направились спасатели. Дополнительные обстоятельства инцидента пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что МЧС опровергло информацию об аварии и разливе топлива в порту Приморск.
Фото: Piter.TV
