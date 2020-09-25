МЧС Ленобласти опровергло информацию об аварии и разливе топлива в порту Приморск

МЧС России по Ленинградской области опровергло слухи об аварии судна и разливе топлива в порту Приморск, назвав эти сообщения в соцсетях ложными.
Ведомство официально заявило, что ситуация в акватории штатная, никаких инцидентов с загрязнением окружающей среды не происходило.
Уважаемые жители и гости Ленинградской области, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам. Ситуация в порту Приморск штатная, никаких аварий и разливов топлива не зафиксировано.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 7 мая вводили воздушную опасность БПЛА. Цели не достигли границ региона.
Фото: ГУ МЧС РФ по Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все