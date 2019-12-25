В Ленобласти 7 мая вводили воздушную опасность БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области рано утром 7 мая вводили режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Мера действовала с 04:20 до 07:40, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Цели не достигли границ региона. Александр Дрозденко, губернатор

Сегодня более 20 квартир и 40 автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Брянскую область. Ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что в ночь с 4 на 5 мая над областью сбили 29 дронов. В промышленной зоне в Киришах произошел пожар – основной целью противника был КИНЕФ.

