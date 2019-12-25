Более 20 квартир и 40 автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Брянск

Александр Богомаз рассказал о ночной атаке беспилотников ВСУ по российскому региону.

Два многоквартирных дома, а также более 20 жилых квартир и 40 транспортных средств получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины по территории Брянской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Александр Богомаз. Российский чиновник отметил, что в светлое время суток экстренные и профильные службы продолжат осмотр места происшествия. Эксперт добавил, что противник подобно фашистам во времена Второй мировой войны атаковали гражданские объекты в ночное время суток.

В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Александр Богомаз, глава Брянской области

В Брянской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек.

