Сегодня, 12:49
Мужчина поджег систему идентификации поездов около станции Ручьи

Транспортная полиция Петербурга задержала молодого человека, причастного к поджогу объекта на железной дороге после общения с куратором в мессенджере. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Было установлено, что 23-летний мужчина поджег систему автоматической идентификации подвижного состава на станции Ручьи. Он использовал бензин, купленный на заправке, и жидкость для розжига. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

