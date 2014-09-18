Мужчина поджег систему идентификации поездов около станции Ручьи

Транспортная полиция Петербурга задержала молодого человека, причастного к поджогу объекта на железной дороге после общения с куратором в мессенджере. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Было установлено, что 23-летний мужчина поджег систему автоматической идентификации подвижного состава на станции Ручьи. Он использовал бензин, купленный на заправке, и жидкость для розжига. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

