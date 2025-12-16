В России ускоряют цифровизацию строительства: новые сервисы должны сократить сроки реализации проектов

Одним из важных этапов станет перевод ключевых реестров в электронный формат.

Строительная отрасль продолжает переход к цифровым технологиям. В Минстрое России обсудили развитие информационных систем, которые должны упростить работу застройщиков, повысить прозрачность процессов и сократить сроки появления новых объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На встрече министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик и учредитель НПЦ "БизнесАвтоматика" Вячеслав Пащенко рассмотрели развитие государственной платформы "Стройкомплекс.РФ". Система объединяет данные о строительных проектах и постепенно становится единым цифровым пространством для участников отрасли.

Одним из важных этапов станет перевод ключевых реестров в электронный формат. В частности, планируется цифровизировать сведения о разрешениях на строительство и ввод объектов, а также создать единый перечень требований к строительным проектам.

Также специалисты работают над региональными решениями, которые позволят связать разные городские информационные системы между собой. Это должно помочь быстрее обрабатывать документы и эффективнее контролировать реализацию проектов.

По данным Минстроя, цифровые сервисы уже дают практический результат. В 2025 году срок инвестиционно-строительного цикла для многоквартирных домов сократился до 1 228 дней. Количество документов, необходимых девелоперам для реализации проектов, уменьшилось более чем вдвое.

Отдельное направление — внедрение технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта. Такие инструменты помогут отслеживать состояние объектов на протяжении всего срока службы, анализировать данные и принимать решения на основе актуальной информации.

Развитие цифровой инфраструктуры в строительстве рассматривается как один из способов сделать отрасль более быстрой и технологичной — от подготовки проекта до эксплуатации готового здания.

Фото: Минстрой РФ