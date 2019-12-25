В Шушарах построят новый жилой дом с подземным гаражом

Территория вокруг дома будет оборудована стоянками для автомобилей и спортивной площадкой.

Архитектурный облик будущего жилого дома, планируемого в Шушарах на улице Школьная, получил официальное согласование. Проект разработал ООО "Дальпитерстрой", сообщил портал "Строительный Петербург".

Многоквартирный дом будет состоять из двух жилых корпусов. Также будет возведена трехэтажная пристройка. Согласно проекту, здание ориентировано на Вишерскую улицу и перспективное продолжение Валдайской улицы, что придаст приватность дворовому пространству.

В доме предусмотрены однокомнатные и трёхкомнатные квартиры. Встроенные помещения позволят разместить в здании магазины, библиотеку, парикмахерскую и ателье.

Территория вокруг жилого дома будет оборудована игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и открытыми стоянками для автомобилей.

Фото: портал "Строительный Петербург"