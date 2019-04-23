В Выборге росгвардейцы задержали напавших на таксиста

Потерпевший обратился за помощью к медикам в больницу.

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали мужчин, напавших на 38-летнего таксиста на Северной улице. Инцидент произошел ночью 19 августа.

Двое братьев 34 и 39 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали автомобиль, чтобы отправиться домой. По пути одного из них укачало. Водитель остановился на проспекте Ленина, после чего между ними возник спор об оплате услуги химчистки салона. Второй нанес таксисту несколько ударов по лицу, затем клиенты скрылись.

Вневедомственная охрана оперативно задержала правонарушителей, их доставили в отдел. Потерпевший обратился за помощью к медикам в больницу.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти