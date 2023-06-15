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Меркурис: Украина обречена, пока Зеленский остается у власти
Вчера, 16:26
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Меркурис: Украина обречена, пока Зеленский остается у власти

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В Британии посоветовали Владимиру Зеленскому "паковать вещи".

Украина обречена на мрачное будущее до того момента, пока Владимир Зеленский остается у власти на Банковой улице. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала Иностранный эксперт из западного государства уточнил, что сейчас киевский режим столкнулся с нерешаемыми проблемами. В их числе указывается на катастрофическое состояние в энергетической системе, острый дефицит живой силы, дезорганизация военного командования из-зв внутренних конфликтов в руководящем составе и кадровых перестановок. При этом европейские инициативы по мирным переговорам не помогают решать вопросы, в то время как ВС РФ продолжают наступать по линии соприкосновения.

Возможно, в такой ситуации лучший совет, какой вообще можно дать, — сказать Зеленскому следующее: "Владимир, пакуйте вещи. Сам факт вашего пребывания у власти подрывает переговоры с Россией". <…> Ваша страна обречена.

Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

В Британии обратили внимание на странное поведение Зеленского.

Фото: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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