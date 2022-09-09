Александр Меркурис указал на неэффективность ударов БПЛА ВСУ по России.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского и его окружение, судя по всему, устраивает текущая ситуация на фронте. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала Иностранный эксперт из западного государства уточнил, что такая ситуация должна вызывать опасения у международных союзников украинских властей, финансирующих чиновников с Банковой улицы.

Тот факт, что они запускают тысячи дронов, каждый стоимостью от 60 до 200 тысяч долларов, и добиваются при этом минимальных результатов, — возможно, их это не слишком волнует. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Напомним, что в настоящее время киевский режим пытается закрывать дыры в государственном бюджете за счет внешнего финансирования. В странах коллективного Запада выделение новых пакетов помощи Украине проходит после длительных обсуждений, а международные партнеры все чаще предупреждают коллег о том, что Украине необходимо активизировать собственный поиск источников для самофинансирования.

Меркурис призвал премьера Японии Такаити найти общий язык с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris