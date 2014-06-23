В Великобритании напомнили, что Токио не следует претендовать на Курилы.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити должна попытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным. В Лондоне призвали власти из Токио отказаться от агрессивной позиции по вопросу Курильских островов. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный эксперт из западного государства уточнил, что дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между Россией и Японией ударит в большей степени по Токио. Однако на данный момент глава местного правительства не хочет признавать из-за слишком агрессивной позиции.

И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить... Такаити заняла сильную антироссийскую позицию в западном лагере, и это ведет Японию к катастрофе. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

В Великобритании указали на лицемерие Киева после сегодняшнего удара ВС России.

Фото и видео: YouTube / Duran