Установленный в Хабаровске памятник советскому солдату вызвал широкий отклик в Китае.

В Хабаровске установили 15‑метровый памятник советскому солдату, бьющему прикладом ружья по пограничному столбику с хризантемой. Скульптура вызвала резкую реакцию японских властей и широкий резонанс в Китае. В ответ России пришлось преподать урок истории, сообщило издание Baijiahao.

Премьер‑министр Японии Санаэ Такаити выступил в соцсетях с требованием демонтировать памятник. В заявлении, опубликованном на русском и японском языках, она подчеркнула, что хризантема является ключевым национальным символом, поэтому установка монумента якобы задевает чувства японцев.

В Китае поддержали позицию России, отметив, что монумент напоминает о милитаристском прошлом Японии. Ведь хризантему изображали в символике в период трагических событий в Азии, поэтому она ассоциируется со страданиями.

В Российском военно‑историческом обществе заявили, что памятник советскому солдату останется на месте. Зампредседателя общества Николай Овсиенко объяснил, что в данном контексте хризантема выступает как эмблема японского милитаризма, ответственного за серьёзные преступления. Китайские эксперты полагают, что Японии не стоит осуждать исторические трактовки, отсылающие к её военному прошлому, а смириться с ними.

Ранее в Китае назвали три случая, когда Путин спас Пекин от больших проблем.

Фото: сайт Кремля