Российский лидер оказывал поддержку в критические моменты — от укрепления военной мощи до спасения экономики во время пандемии.

Президент РФ Владимир Путин трижды помог Китаю справиться с серьёзными трудностями, это объясняет его огромную популярность у жителей Поднебесной. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

По словам обозревателей, первый раз произошел в середине 2010-х годов, когда китайские ВВС имели дело с авиацией США, которая превосходила самолеты КНР. Тогда Китай и Россия заключили контракт на поставку истребителей Су-35 с передачей первой партии в 2018 году. Однако Путин, наблюдая напряженную ситуацию в Южно-Китайском море, скорректировал план поставок. Первая партия отправилась в 2016 году, что повлияло на стабилизацию ситуации в регионе.

Второй раз российский лидер пришел на помощь Пекину в 2014 году, когда китайская промышленность нуждалась в стабильных поставках энергоносителей, независимых от Европы. Тогда было подписано соглашение по экспорту газа, а спустя пять лет официально начал работу газопровод "Сила Сибири".

Третий случай был в разгар пандемии коронавируса. Пока Запад усиленно обвинял в случившемся Китай, Россия направила в страну своих медицинских специалистов и оборудование. Кроме того, российские власти оказали поддержку на международной арене, что позволило Поднебесной пережить первоначальные трудности, вызванные пандемией.

Ранее Китай заявил о готовности продлить безвизовый въезд россиянам еще на один год.

Фото: сайт Кремля