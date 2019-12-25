Пекин и Москва стремятся к долгосрочному взаимному соглашению.

Китай уведомил российское руководство о готовности продлить режим безвизового въезда гражданам России еще на один год. Об этом сообщили журналистам из газеты "Известия" российские дипломатические представители. Ранее в комментарии новостному агентству "ТАСС" китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй упоминал о том, что безвизовый режим предоставил обеим странам "очень много удобных условий". Иностранец выразил надежду на долгосрочное продление таких соглашений.

Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан. дипломаты

Ранее глава государства Владимир Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане Китая на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать на российскую территорию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим, начинающий действовать с 15 сентября 2025 года.

Решетников: РФ и КНР заинтересованы в продлении безвизового режима.

