На намыве Васильевского острова построят 100-метровую копию башни Татлина

Основатель "Группы ЛСР" Андрей Молчанов сообщил на ПМЭФ о планах возведения уменьшенной версии знаменитого нереализованного проекта. Монумент станет "изюминкой" нового жилого квартала, место для него уже предварительно выбрано.

На Петербургском международном экономическом форуме основатель "Группы ЛСР" Андрей Молчанов заявил о планах по строительству на северном намыве Васильевского острова копии знаменитой башни Татлина. По его словам, монумент станет "изюминкой" нового жилого квартала. Изначально художник-авангардист Владимир Татлин задумывал 400-метровое сооружение, но девелопер отметил, что такую высоту сейчас вряд ли согласуют. Вместо этого предлагается построить 100-метровую достопримечательность, которая будет "очень красивой зоной притяжения" для горожан и гостей города.

Молчанов уточнил, что место для башни уже предварительно подобрано — это юго-западная оконечность северного намыва, рядом с будущим деловым центром. Сейчас этот вопрос обсуждается с комитетом по градостроительству. Проект, по признанию бизнесмена, будет дорогостоящим, компания пока только оценивает предполагаемые инвестиции.

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Фото: Piter.TV