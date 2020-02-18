СФР в Петербурге и Ленобласти выплачивает более 11 млн рублей в месяц пенсионерам за сельский стаж

Важной особенностью этой меры поддержки является ее сохранность при смене места жительства.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти ежемесячно направляет свыше 11 миллионов рублей на доплату к пенсии за работу в сельской местности. Эту меру поддержки получают 4694 пенсионера: из них 4515 человек проживают в области, а 179 – в городе.

Право на прибавку имеют неработающие пенсионеры с трудовым стажем в агропромышленном комплексе не менее 30 лет, которые постоянно живут в селах. С 1 января размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля, поэтому сумма доплаты равна 2396,17 рубля.

Важной особенностью этой меры поддержки является ее сохранность при смене места жительства: получив доплату однажды, пенсионер сохраняет ее даже после переезда в город. Выплата приостанавливается только в случае официального трудоустройства, о котором необходимо уведомить Отделение СФР. После увольнения доплата возобновляется автоматически.

Ранее пенсионерам напомнили об изменении графика выплат в августе.

Фото: Piter.TV