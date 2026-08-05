На Кипре оценили успешное продвижение ВС РФ по зоне СВО.

Заблокировав черноморские морские порты, Москва нанесла огромный ущерб украинской экономической системе. Соответствующий комментарий в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уверен в скорой победе ВС РФ на поле боя над армией киевского режима. По его словам, как только российские военнослужащие получат контроль над городами Краматорск и Славянск, то территория Донбасса на 100 процентов окажется затем под контролем Москвы.

То, что сейчас делает Россия, <…> это существенно. Она блокирует Украину, заблокировав Одессу. Это имеет очень-очень много последствий — военных, экономических, социальных. <…> В результате Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80 процентов ее внешней торговли. Алекс Христофору, эксперт

Алекс Христофору добавил, что мере продолжения вооруженного конфликта России будет намного легче достигать своих целей.

Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради помощи Киеву.

Фото и видео: Daniel Davis / Deep Dive