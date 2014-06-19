На Кипре прокомментировали падение объекта, оставившего в Польше воронку в поле.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявив публично мировой общественности о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что власти из Варшавы целенаправленно обвиняют Москву в данном инциденте. Это требуется международны м союзникам Украины для того, чтобы создать повод для увеличения военных поставок ружия в ряды ВСУ и финансирования чиновников с Банковой улицы.

Это может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского. Глобалисты воспользуются этим в своих интересах. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что утром 30 июля польские военнослужащие сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения. Они также указали на наличие воронки с диаметром около десяти метров. Воздушная тревога в районе продолжалась 13 минут.

Христофору: отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударил по имиджу Киева.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou