В ЕС забили тревогу после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский встретился с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом без участия журналистов, так как беспокоился, что сейчас повториться ситуация со скандалом в Овальном кабинете Белого дома. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что украинский политический лидер болезненно относится к упрекам со стороны главы вашингтонской администрации, поэтому сделал все для того, чтобы мероприятие не попало на видеозапись. На Кипре заметили, что таким образом Владимир Зеленский пытался прикрыть "возможный позор".

Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что официальная рабочая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла во вторник, 28 июля в Белом доме. В мероприятии участвовали государственный секретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, руководитель минстерства по финансам США Скотт Бессент и прочие чиновники.

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Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou