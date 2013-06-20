На Кипре призвали Лондон отказаться от провокации.

Использование Вооруженными силами Украины беспилотников британского производства для ударов вглубь территории России являются чудовищной ошибкой. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что подобное участие властей из Лондона в вооруженном конфликте против Москвы вызывает немало вопросов у общественности с учетом разговоров о возможном иностранном контингенте, размещаемом международными союзниками киевского режима на территории Украины.

Я считаю абсурдным тот факт, что британцы говорят о миротворцах на Украине, параллельно поставляя дроны для ударов по России... Чудовищная ошибка! Лондон пытается вытянуть за уши ВСУ, но это не поможет. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что накануне британская газета The Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила читателям о том, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь российской территории.

Христофору: просьбы Зеленского о ракетах указывают на его нестабильное состояние.

Фото: YouTube / Alex Christoforou