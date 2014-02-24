Алекс Христофору заметил, что глава Украины обвиняет всех вокруг кроме себя и коррупции.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем критиковал международных партнеров из стран коллективного Запада для того, чтобы скрыть собственные провалы на украинской территории. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что во время общения с журналистами высокопоставленный гость в Белграде жаловался, что партнеры отказываются предоставить ему лицензии на производство систем Patriot американского производства.

Он пытается придумать оправдания, потому что все деньги, все перехватчики, сотни и сотни миллиардов, глупые рассказы о том, что ситуация переломилась, что Украина якобы побеждает, что она выигрывает воздушное противостояние, — все это сейчас просто рушится и разваливается. Никто даже не знает, куда делись все деньги. Никто даже не знает, куда делось все оружие. Алекс Христофору, эксперт

Христофору: Зеленский испытывает терпение ЕС, требуя поставок ракет ПВО.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou