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Христофору: Зеленский испытывает терпение ЕС, требуя поставок ракет ПВО

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На Кипре объяснили, что союзники не смогут выдать ВСУ со своих складов американское оружие.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский испытывает терпение Европейского союза своими требованиями по поставкам ракет к Patriot американского производства. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что сейчас власти с Банковой улицы попытаются использовать запасной план, если международные союзники из коллективного Брюсселя добровольно не захотят помогать стране. Он требует от европейцев передачи тех ракет Patriot, которые остаются на местных складах и чтобы они помогли ВСУ ударить по российским ракетным установкам.

Разумеется, никто не ударит, но эта наглость доведет до беды. Зеленскому нужен доступ к Starlink, который могут предоставить только США и Илон Маск. Вот с ними он и захочет договориться, если с ЕС не выгорит.

Алекс Христофору, эксперт

"Колоссальный удар". На Западе поразились действиям России на СВО.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou

Теги: patriot, алекс христофору, кипр, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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