Алекс Христофору объяснил, что видит эскалацию конфликта на Украине.

Высказывания российского министерства по обороне о том, что в усилении ударов по оборонно-промышленным объектам Украины виноват лично лидер киевского режима Владимир Зеленский, говорит о новой эскалации вооруженного конфликта. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что заявление военного ведомства адресовано не только политику из соседнего государства, но также и Европейскому союзу, американцам и украинским представителям, которые внутри страны недолюбливают местную власть. По мнению эксперта, ситуация будет ухудшаться с приближением зимы.

Мы получили заявление российских военных, в котором говорится, что Зеленский виноват в том, что сейчас происходит на Украине. Именно он <…> ответственен за эскалацию, которая будет усиливаться. По словам российских военных, будет усилено все. Другими словами, они лишь начинают. И чем больше Зеленский <…> раздает угроз, тем сильнее русские будут атаковать, тем больше будут <…> усиливать удары. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Христофору: слова Корецкого о режиме экономии говорят об угрозе поражения Киева.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou