На Кипре удивлены тем, что Украине нужны средства на закупку у союзников беспилотников.

Слова премьер-министра Украины Сергея Корецкого о тяжелом финансовом положении киевского режима указывают на угрозу поражения страны. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что властям с Банковой улицы требуются серьезные финансовые вливания для того, чтобы разместить предварительные заказы на оружие и боеприпасы, которые должны поступить на линию соприкосновения в 2027 году. По мнению западного специалиста, речь идет о критической потребности ВСУ, которую чиновники должны удовлетворить любой ценой.

Без денег способность Украины продолжать сопротивление России будет подорвана. Киеву нужны средства, чтобы разместить, например, производство беспилотников. И вот Корецкий признался, что теперь средств может и не хватить. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Напомним, что 30 сентября Сергей Корецкий заметил, что национальное правительство Украины перешло в режим максимальной экономии денежных средств. При этом он добавил, что этого решения недостаточно для пополнения государственного бюджета.

Христофору: НАТО и ЕС зря спекулируют словами о блокаде Калининграда.

Фото: YouTube / Alex Christoforou