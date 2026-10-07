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После смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело

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В результате скончалась пожилая женщина.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии на трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, утром 6 октября на 52-м километре автодороги 35-летняя водительница машины Nissan Qashqai сбила 89-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода от остановки общественного транспорта. В результате пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных телесных повреждений. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Кирочной улице водитель иномарки врезался в дом. 

Видео, фото: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, кола
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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