После смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело

В результате скончалась пожилая женщина.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии на трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, утром 6 октября на 52-м километре автодороги 35-летняя водительница машины Nissan Qashqai сбила 89-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода от остановки общественного транспорта. В результате пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных телесных повреждений.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Кирочной улице водитель иномарки врезался в дом.

Видео, фото: пресс-служба МВД России