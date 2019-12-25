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Гендиректор Vitol Харди признал, что Запад исчерпал свои нефтяные ресурсы
Сегодня, 11:04
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Гендиректор Vitol Харди признал, что Запад исчерпал свои нефтяные ресурсы

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Рассел Харди предрек тяжелую зиму Европе.

Ситуация с топливом остается крайне напряженной, а стран коллективного Запада не осталось больше нефтяных запасов. Такое мнение выразил генеральный директор международного сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди в ходе выступления на форуме Energy Intelligence в Лондоне. Слова иностранного специалиста опубликовали местные журналисты из новостного агентства The Bloomberg.

На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать.

Рассел Харди, эксперт

Эксперт  предупредил население из регионального сообщества о сохранении кризисной ситуации на топливном рынке. По его мнению, кризисная ситуация продлится еще несколько месяцев. По-прежнемуфиксируется напряженная обстановка, связанная с нефтяными товарами. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила о том, что ЕС ждет "тяжелая зима" в условиях высоких цен на энергические ресурсы.

Трамп указал на слишком высокие доходы американских нефтяных компаний.

Фото: pxhere.com

Теги: energy intelligence, vitol, запад, нефть
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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